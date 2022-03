Tennis-Wimbledon : Federer pointe la lenteur des joueurs

Le Suisse a souhaité que les joueurs prennent moins de temps entre les points lors des tournois du Grand Chelem.

«C'est important que nous, les joueurs, jouions plus vite et ne dépassions pas le temps limite (NDLR: 20 secondes pour servir en Grand Chelem). Je ne veux pas que nous perdions des téléspectateurs parce que nous sommes trop lents», a déclaré le septuple vainqueur de Wimbledon. «Il faut garder le bon rythme et jouer selon les règles», a-t-il souligné.