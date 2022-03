Federer tranquille

Finaliste des deux dernières éditions, Roger Federer a réussi ses débuts à Roland-Garros face à l'Américain Sam Querrey 6-4, 6-4, 6-3.

«Je suis soulagé et content, il y a toujours beaucoup de pression dans les premiers tours d'un Grand Chelem», a réagi le numéro 1 mondial qui peut s'estimer verni par le tirage au sort cette année. Après Querrey, pas vraiment un spécialiste de la terre battue malgré son quart de finale surprise à Monte-Carlo, le Suisse rencontrera l'Espagnol Albert Montanes ou le Belge Kristof Vliegen au deuxième tour, deux joueurs qui ne devraient guère lui poser plus de problèmes.

L'annonce, peu avant sa victoire, du forfait de Richard Gasquet écarte par ailleurs de son chemin la tête de série la plus élevée dans la partie haute du tableau qui paraît plus dégagée que jamais. Federer ne s'en plaindra pas, après une première moitié de saison décevante pour ses standards.

Diminué en début d'année par une mononucléose, il en est déjà à sept défaites en 2008, soit plus qu'il ne comptait à chacune des fins d'année 2004, 2005 et 2006. Il n'a remporté qu'un seul titre cette année, à Estoril, et reste sur deux finales dans les Masters Series de Monte-Carlo et Hambourg, perdues à chaque fois contre Rafael Nadal.