Cyclisme : Fédrigo mate la concurrence

Le Français Pierrick Fédrigo a remporté, dimanche, le Critérium international, à l’issue de la 3e et dernière étape de cette course de deux jours, un contre-la-montre de 7,7 km autour de Porto-Vecchio.

Pour leur première confrontation depuis le Tour de France, Alberto Contador et l’Américain Lance Arm-strong n’ont pas fait d'étincelles. Contador finit à plus d’une minute de Fédrigo et Armstrong à plus de cinq minutes.