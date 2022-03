Femi Kuti estime ne pas avoir encore dit son dernier mot

Femi Kuti semble s'être assagi au fil des années, autant que cela soit possible pour un fils de Fela. Parce que la rage, l'engagement, le message politique sont toujours à l'ordre du jour sur l'album «Day By Day».

Ici, même quand on revendique, on est moins dans la provoc, ça Femi la laisse à son cadet, Seun. Lui se contente de parfaire son art, cherchant mille et une façons de remettre le son afrobeat à jour.