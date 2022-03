Débordant d'énergie : Femi Kuti veut guérir les maux de l'Afrique par la danse et la transe

Tantôt ludique, tantôt politique,

le concert de Femi Kuti à l'Atelier, samedi, a remué corps et esprit.

Invité par le Luxembourg City Tourist Office, Femi Kuti a su mélanger diatribes contre l'oppresseur, fierté panafricaine et hédonisme pur. Quand sur «Beng Beng Beng» il chante: «Don't come too fast», et qu'il affiche alors un regard espiègle, cela a autant de poids que lorsque les yeux vers le ciel, il entonne «Sorry Sorry», hymne désespéré sous forme de constat de l'asservissement de l'Afrique, aujourd'hui.