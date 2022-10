Au Luxembourg, la loi «ne connaît pas» le féminicide

L'arrestation d'un homme accusé d'avoir tué son épouse à coups de marteau dans la capitale, illustre la récurrence des drames liés aux violences conjugales. Une réalité qui n'épargne pas le Luxembourg, où les contours du sujet s'avèrent pourtant plus compliqués à appréhender. Alors que le collectif #NousToutes répertoriait un 101e féminicide chez nos voisins français, l'observation d'une éventuelle dynamique à partir de statistiques s'avère peu pertinente au Grand-Duché, où la population est plus de 100 fois moins importante qu'en France.

Une mesure d'autant plus compliquée que le code pénal «ne reconnaît pas» cette infraction, indique le parquet de Luxembourg à L'essentiel. Une absence qui interroge et suscite la critique. Dans un document transmis par l'autorité judiciaire, l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes recommandait au Grand-Duché de «créer une définition du féminicide, de réaliser une collecte de données exhaustives et de veiller à ce que la dimension de genre soit visible».