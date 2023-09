118 femmes tuées en 2022, chiffre quasi stable 

Un féminicide tous les trois jours

L’étude note en revanche une forte hausse des tentatives d’homicides au sein du couple (+45%), avec 366 faits (dont 267 victimes féminines) contre 251 en 2021. «Le profil type de l’auteur n’a pas changé. Il est majoritairement masculin (84%), le plus souvent en couple, de nationalité française, âgé de 30 à 49 ans et n’exerçant pas ou plus d’activité professionnelle», résume le ministère de l’Intérieur. Les femmes victimes (81%) sont le plus souvent de nationalité française, âgées de 30 à 49 ans et sans emploi.