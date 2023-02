À Paris : Femme démembrée dans un parc: le mari a avoué l'avoir tuée

Le mari de la femme, retrouvée démembrée la semaine dernière dans le parc parisien des Buttes-Chaumont, a reconnu l'avoir tuée, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier. Le mari avait été placé en garde à vue jeudi dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 17 février pour assassinat, atteinte à l'intégrité d'un cadavre et recel de cadavre. Il sera déféré dans la soirée, a-t-on ajouté de même source. Il avait signalé la disparition de son épouse à la police le 6 février alors que sur les réseaux sociaux il l'avait évoquée le 31 janvier.

Le corps démembré de cette mère de famille de 46 ans, qui habitait Montreuil (Seine-Saint-Denis), avait été découvert le 13 et le 14 février. Le 13, un sac plastique contenant le bassin et les cuisses avait été retrouvé sous un tas de déchets verts, par des agents municipaux des parcs et jardins, aux Buttes-Chaumont (XIXe arrondissement), dans le nord-est de la capitale. Le lendemain, d'autres restes, dont la tête, avaient été retrouvés par les enquêteurs.