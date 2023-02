Justice : Femme démembrée en France: son mari incarcéré pour meurtre

«En dépit des faits post mortem, aujourd'hui ce n'est plus la qualification d'assassinat qui est retenue mais celle de meurtre sur conjoint», a souligné devant la presse son avocate, Me Dominique Beyreuther-Minkov, précisant que son client contestait avoir voulu tuer son épouse, Assia, âgée de 46 ans.

«Mon client, qui est effondré, s'est humainement expliqué le plus qu'il a pu» lors de sa garde à vue, a déclaré Me Beyreuther-Minkov, présentant le couple comme «uni, marié depuis 26 ans avec trois enfants». Youcef M. a reconnu devant les enquêteurs de la Brigade criminelle, saisis de l'enquête, avoir tué son épouse.

Le nombre de féminicides a augmenté de 20% en France

«Toute la famille est sous le choc et en plein état de sidération. Ils n'ont aucun recul sur la situation et peinent encore à réaliser», a réagi auprès de l'AFP Me Antoine Ory, avocat de la famille de la victime et des trois enfants du couple. Selon Me Beyreuther-Minkov, Youcef M. avait signalé le 3 février à la police la disparition de son épouse de l'appartement familial situé à Montreuil (Seine-Saint-Denis). Sur les réseaux sociaux, il avait évoqué son absence dès le 31 janvier.