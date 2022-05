Philippines : Ferdinand Marcos investi président par le Parlement

Le fils du défunt dictateur philippin, qui a remporté l’élection présidentielle du 9 mai dernier avec 58,8% des voix, succédera à Rodrigo Duterte le mois prochain.

Le Parlement philippin a proclamé mercredi Ferdinand Marcos 17e président du pays, après sa victoire écrasante lors des élections du 9 mai avec plus de 31,6 millions de voix, soit plus du double des voix obtenues par sa plus proche rivale Leni Robredo. «Je proclame par la présente que Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Junior est le président dûment élu de la République des Philippines», a déclaré le président de la Chambre des représentants, Lord Allan Velasco, après l’approbation des deux chambres du Congrès.