Winterlights à Luxembourg: «Fermer le marché de Noël à 22h, c’est trop tôt»

Un gros goût de trop peu! Les samedis soirs se suivent et se ressemblent tristement à Luxembourg-Ville, où de nombreux visiteurs sont très déçus de voir les Winterlights de la capitale fermer à 22h.

«Le marché de Noël est splendide», reconnaît Mehmet, «mais tout fermer à 22h, c’est quand même un peu tôt. On a l’impression qu’on est chez les Bisounours et que tout le monde doit aller faire dodo! Fermer entre 23h30 et minuit, ce serait bien. On vient de Mons, en Belgique, et on ne savait pas. On a été surpris par cette rapide fermeture. On n’est pas dégoûtés, mais on est un peu déçus!»

La peur des amendes

Pour Emma, rencontrée peu après 22h, c’est également une déception, «car [elle] pensait pouvoir manger à son aise». «Je pensais pouvoir faire les petites boutiques tranquillement», ajoute-t-elle. «Là, j’arrive, tout est fermé et je dois manger dans la précipitation. Les vigiles tournent et on a vraiment le stress de se faire mettre dehors. Les commerçants ont dû fermer rapidement sans pouvoir continuer à nous servir alors qu’ils avaient toujours des hamburgers à nous proposer. La prochaine fois, on réfléchira à deux fois avant de venir à Luxembourg».

À 22h13, le son de cloche est identique chez Lionel. «On est en pleine période des fêtes de Noël et on se retrouve à 22h avec une ville morte», regrette-t-il en terminant son dernier verre. «Avec le Covid, on ne pouvait plus faire la fête et maintenant, on aimerait bien en profiter. Tout fermer à 22h un samedi soir, c’est un peu triste. À proximité du chalet où on se trouvait, le commerçant a hésité à nous resservir un verre, de peur de recevoir une amende. Pourquoi ne pas fermer plus tôt la semaine et plus tard le week-end? Du coup, on doit prévoir un plan B pour retourner boire un verre près de chez nous».

La colère des visiteurs

Certains exposants ont déjà reçu deux avertissements. Au bout du troisième, ils risquent de perdre leur emplacement pour la prochaine édition. On les aurait aussi menacés de couper l’électricité de leurs stands s’ils ne respectaient pas l’horaire à la lettre. «Comment dire non alors que les visiteurs patientent dans les files pour déguster ces plaisirs d’hiver, que les stocks sont pleins et que l’énergie est au rendez-vous?», s’interrogent-ils.

Par rapport aux précédentes éditions des Winterlights, l’heure de fermeture officielle n’a pas changé. Mais par le passé, une heure de battement était tolérée pour que les exposants s’organisent. Ce n’est plus le cas cette année. Et ce sont les exposants qui trinquent et qui récoltent la colère des visiteurs… «Les horaires des Winterlights ne sont visibles nulle part sur place», nous dit-on. Certains exposants proposent même qu’un message soit diffusé par des haut-parleurs un quart d’heure avant la fermeture, comme dans les supermarchés… Une manière de faire comprendre à la foule encore présente que la décision n’est pas du ressort des chalets exposants. «Mes aïeux doivent se retourner dans leurs tombes, on n’a jamais connu ça sur aucun autre marché. C’est de la dictature…», regrette un commerçant très amer.

Trouvez-vous que le marché de Noël ferme trop tôt? Oui, une ou deux heures de plus ne seraient pas du luxe. Il pourrait rester ouvert plus tard le samedi, au moins… Non, 22h c'est bien. Je n'y vais pas, quelle que soit l'heure.

Les marchés «se déroulent bien»