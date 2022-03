Sécurité routière : «Fermer les bars plus tard est totalement irresponsable»

BERTRANGE - La Sécurité routière tente de tirer les leçons d'un bilan 2009 désastreux, avec selon les chiffres provisoires 49 morts sur les routes, et 816 blessés, dont 274 graves.

Alcool et vitesse sont toujours les grands fléaux des routes du pays. La police a retiré, l'an dernier, environ cinq permis de conduire par jour pour conduite en état d'ivresse et plus d'un par jour pour vitesse excessive.