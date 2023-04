En Iran: Fermeture de 150 commerces pour non-respect du voile obligatoire

Plus de 150 établissements commerciaux ont été fermés par les autorités en 24 heures pour ne pas avoir respecté l’obligation du port du voile par des employées, a annoncé dimanche la police.

Ces fermetures ont été ordonnées au lendemain de l’entrée en vigueur d’un nouveau plan de la police, en utilisant notamment des caméras de surveillance et la reconnaissance faciale, pour contrôler le port du voile par les femmes, obligatoire depuis la Révolution islamique de 1979. «Malheureusement, les policiers ont dû mettre sous scellés 137 magasins et 18 restaurants et salles de réception dans le pays pour ne pas avoir prêté attention aux avertissements précédents» liés à l’obligation du voile, a indiqué le porte-parole de la police, Saïd Montazerolmahdi, cité par l’agence Tasnim.