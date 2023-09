Fermeture du plus grand gisement de gaz d'Europe

L'exploitation du sol dans le nord des Pays-Bas, qui a débuté en 1963, s'achèvera le 1er octobre, mais les autorités maintiendront les robinets ouverts pendant un an supplémentaire en cas d'hiver «très rigoureux». «Nous sommes très soulagés que cela touche maintenant à sa fin», a confié à l'AFP Jan Wigboldus, président du Conseil du gaz de Groningue, une association locale qui milite pour les victimes des tremblements de terre et la réhabilitation de la région sinistrée.

«Énormément de personnes dans la province souffrent de problèmes psychologiques à cause de l'extraction du gaz», a-t-il ajouté. Depuis 1986, les habitants de la région ont subi une série de séismes dus aux poches de vide formées lors de l'extraction de gaz. Après s'être réjouis de la fermeture annoncée du gisement annoncée pour 2030 en 2018, et avancée à 2022 deux ans plus tard, ces riverains ont déchanté face aux avertissements d'experts sur la continuité des séismes, auxquels s'est ajouté un bourbier juridique et technique relatif aux indemnisations.