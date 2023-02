Fernand Ernster : «La première librairie Ernster a ouvert ses portes il y a 134 ans»

LUXEMBOURG – Fernand Ernster, directeur des librairies Ernster et nouveau président de la Chambre de commerce, est cette semaine l’invité de la «Story» de L’essentiel Radio.

La séquence du 22 février

L'entreprise Ernster a été créée il y a 134 ans, par l'arrière grand-père de Fernand Ernster. «Mon fils Paul travaille depuis quatre ans et demi dans la société, explique le directeur des librairies, qui a trois fils. Je lui ai confié des responsabilités».

La séquence du 21 février

Interrogé sur la succession de crises, le président de la Chambre de commerce, Fernand Ernster, lui-même dirigeant d'entreprise, évoque les enjeux des mois à venir pour les entreprises luxembourgeoises. «Les crises, on n'en sort pas. Les entreprises doivent créer de la valeur. De sacrés défis nous attendent» assure-t-il.

L'année sera-t-elle vraiment difficile pour les entreprises au Grand-Duché? Réponse claire pour Fernand Ernster. «Oui. Il va falloir beaucoup réfléchir, et avec les personnes, car on veut les garder. Je pense qu'il est risqué de parler de réduction du temps de travail, alors qu'entre janvier et avril, une hausse de salaire dépassera 8% pour les salaires minimums».