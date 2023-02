Fernand Ernster : «Si on donne du sens au travail des gens, ils ont envie de se lever le matin»

LUXEMBOURG – Fernand Ernster, directeur des librairies Ernster et nouveau président de la Chambre de commerce, est cette semaine l’invité de la «Story» de L’essentiel Radio.

La séquence du 23 février

Le patron des librairies Ernster évoque le travail en librairie et notamment le rôle des libraires, qui sont régulièrement en contact avec la clientèle pour sentir et identifier les tendances du marché. «Ils sont le terrain et connaissent ce que les clients désirent trouver en magasin mais ils rencontrent aussi les représentants des maisons d'édition» explique-t-il.