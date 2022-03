Formule 1 : Fernando Alonso remporte le GP de Chine

L'Espagnol a devancé Kimi Raikkonen et Lewis Hamilton, pourtant parti en pole position, sur la ligne d'arrivée du 3e Grand Prix de la saison.

L'Espagnol a ainsi fêté le 31e succès de sa carrière en formule 1, le deuxième en Chine après 2005. Alonso s'est montré dominateur tout au long d'une course caractérisée par de nombreux changements de pneus. La plupart des concurrents ont observé trois arrêts aux stands. Le podium a été complété par Kimi Raikkonen (Lotus-Renault) et Lewis Hamilton (Mercedes), qui a résisté in extremis au retour de Sebastian Vettel (Red Bull-Renault).