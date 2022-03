Littérature : Ferrari gagne la course au Goncourt

L'écrivain français Jérôme Ferrari a été couronné mercredi par le Goncourt, le plus grand prix littéraire français, pour son roman «Le Sermon sur la chute de Rome».

Les jurés du Goncourt ont choisi au second tour cette fable sur les espérances déçues qui a pour épicentre un bar dans les paysages tourmentés d'un village de la montagne corse. Ferrari a été préféré au jeune Suisse Joël Dicker, 28 ans («La vérité sur l'affaire Harry Quebert»), la Française d'origine vietnamienne Linda Lê («Lame de fond») et Patrick Deville «Peste et Choléra» par les jurés de ce prix dont le célèbre bandeau rouge aux lettres blanches garantit au livre-lauréat des ventes à six chiffres, jusqu'à 400 000 exemplaires.