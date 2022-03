Publicité subliminale supposée : Ferrari supprime le code-barres

La Scuderia a décidé de ne plus afficher le tant décrié «code-barres» sur ses bolides. Il était considéré par des médecins comme une publicité subliminale pour une marque de tabac.

«En accord avec Philipp Morris International, nous avons décidé de modifier la livrée de nos voitures dès le Grand Prix de Barcelone», a déclaré Ferrari dans un communiqué. «Cette décision a été prise afin d’éviter toute spéculation concernant ce qui est appelé code-barres, qui n’a jamais été destiné à faire référence à une marque de tabac. Nous voulons donc mettre un terme à cette histoire ridicule et nous concentrer sur des choses plus importantes que des allégations sans fondements.» Le code-barres est par contre toujours présent sur les habits du personnel et des pilotes de la Scuderia.