Salmonelle dans les Kinder: Ferrero s'attend toujours à rouvrir l'usine d'Arlon en juin

Six sites de Ferrero, notamment à Arlon et au siège de Niederanven, au Luxembourg, ont été perquisitionnés mercredi. Un nouvel épisode dans l'enquête sur le rappel de produits Kinder, suite à plusieurs cas de salmonellose. «Désormais, nous laissons les enquêteurs faire leur travail», précisait jeudi, à L'essentiel, la substitut du procureur du roi, Sophie Guilmot. «Ces perquisitions avaient principalement pour but de saisir un maximum de données et de documents pour s'assurer du respect de la chaîne alimentaire», précisait-elle.