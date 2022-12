Jo Clees : «Ferrero, une petite pâtisserie devenue multinationale»

La séquence du 19 décembre

Issu de la fonction publique, Jo Clees a rejoint le groupe Ferrero en mai 2022. La maison a ouvert son premier bureau au Luxembourg depuis 1973. A l’époque déjà, son dirigeant Michele Ferrero, fils du fondateur de la confiserie, Pietro Ferrero, voit le potentiel du Grand-Duché et est séduit par sa position stratégique au cœur de l’Europe.

«La France l’Allemagne et la Belgique étaient les trois marchés les plus importants pour le chocolat», affirme Jo Clees. Fondée en Italie dans la petite ville d’Alba, Ferrero devient le premier producteur italien d’après-guerre à ouvrir des usines et des bureaux à l’étranger. En Allemagne, dans les années 50, puis en France, au début des années 60.