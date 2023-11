Festival au Luxembourg: David Guetta, Ninho, Shaka Ponk: voici l’affiche des Francos 2024

Ninho, Shala POnk et David Guetta sont les têtes d’affiche des Francofolies du 6 au 9 juin.

Après une troisième édition des Francos d’Esch très réussie, qui succédera à Orelsan, Angèle et DJ Snake? Les organisateurs du festival luxembourgeois dévoilent ce matin les principaux noms. Les voici.

Ninho: Le poids lourd

Il est l’artiste français aux plus de 300 singles certifiés («Eurostar», «Jefe» ou «Lettre à une femme»). Super poids lourd du rap français, Ninho, qui ne fera que sept festivals l’année prochaine, sera la star du vendredi 7 juin 2024, journée placée sous le signe des musiques urbaines, avec l’incontournable Tiakola, qui cartonne avec «Meridian» ou «Gasolina», le prodige Luidji, J9ueve ou Baby Volcano.

Shaka Ponk: Les adieux

La tournée d’adieu de l’explosif groupe de rock français passera par les Francos le samedi 8 juin 2024. Une journée aux couleurs rock (Ko Ko Mo, Black Lilys), mais également électro, avec les Belges Lost Frequencies et Apashe, les Allemands Meute, ainsi que les sensations françaises Zaho de Sagazan, Ascendant Vierge et Bagarre. À noter que la star du reggae africain Tiken Jah Fakoly se produira à la Kufa.

David Guetta: Le retour

Six ans après son dernier passage, le DJ superstar fera son grand retour au Luxembourg, le dimanche 9 juin 2024. Comme l’an passé, la journée offrira une programmation plus familiale, avec L’Impératrice, qui a séduit Coachella en avril 2022, Olivia Ruiz, de retour après sept années d’absence, Mentissa, Santa et Julien Granel. À noter que l’affiche sera complétée dans les semaines à venir.