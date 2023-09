Festival au Luxembourg: Le LOA a fait danser la foule au Kirchberg

«J'ai décidé de ne plus faire que les grands festivals ces dernières années» nous confiait Coone il y a quelques jours. C'est le DJ belge, pilier de la scène hardstyle, qui le dit, le LOA joue dans la cour des grands. Pour son édition LOA by POST, le festival luxembourgeois a élargi l'espace d'accueil, pour accueillir plus de 12 000 fans d'électro sur trois scènes, place de l'Europe.

En début de soirée, le son cognait avec Razzle Dazzler sur la Inferno Stage. Sur la grande scène, le DJ allemand Pajane envoyait une house des plus énergiques. Son compatriote Glockenback lui succédait. Masque sur le visage, capuche sur la tête, le Bavarois enchaînait bootlegs et remixes EDM, de Milky Chance à Travis Scott, concluant son scène debout sur sa table avec un remix de «Midnight City» de M83.

À la tombée de la nuit, les jets de flammes et autres canons à confettis coloraient le ciel luxembourgeois. Star de la soirée, W&W lâchait un «Moien Lëtzebuerg!» à son arrivée. Le duo néerlandais envoyait un gros son, et des remixes EDM à la pelle, durcissant et accélérant ses beats. Et il ne fallait pas compter sur Coone pour calmer le jeu. Le DJ Belge, pilier de la scène hardstyle, arrosait la place avec ses BPM survoltés. Place au second acte dès samedi soir.