Festival aux Etats-Unis: Des milliers de personnes encore embourbées au Burning Man

Burning Man est un rassemblement annuel indéfinissable, entre célébration de la contre-culture et retraite spirituelle, créé en 1986 à San Francisco. Depuis les années 1990, il se déroule dans le désert de Black Rock, une zone protégée au nord-ouest du Nevada, que les organisateurs se sont engagés à préserver. Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, la «Playa», immense terrain à ciel ouvert, est visiblement devenue impraticable. «Un peu plus de 70 000 personnes» étaient encore bloquées sur le site dimanche matin, selon le shérif du comté, Nathan Carmichael, interrogé par CNN.

«Comme des sables mouvants»

«Ce fut une marche de 10 kilomètres incroyablement éprouvante, faite à minuit à travers la boue lourde et glissante, mais j’ai réussi à m’en sortir sain et sauf», raconte Neal Katyal, un avocat qui participait au festival, sur son compte X (ex-Twitter). «C’était très glissant et la boue est comme du ciment, elle s’accroche à vos bottes» et peut «agir comme des sables mouvants», prévient-il, invitant les personnes à ne tenter la traversée qu’en groupe et à condition d’être en bonne condition physique.