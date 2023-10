Festival critiqué: Malgré une édition chaotique, Tomorrowland reviendra au Brésil

«Nous avons traversé des moments difficiles»

La responsable a ajouté que les festivaliers touchés par l’annulation du vendredi seraient tous «contactés personnellement» pour bénéficier de «compensations». «Jeudi, c’était vraiment terrible. Il a plu au moins six fois. Tout le monde était trempé jusqu’aux os. Il y avait près 10 cm de boue. On glissait et on patinait plus qu’on ne marchait. Tout n’était qu’une grande flaque de boue», a témoigné un visiteur belge auprès du même média.