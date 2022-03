Ligue des Champions : Festival de buts pour le Real, le Bayern et le PSG

Les matches des groupes de la Ligue des Champions, mardi soir, ont vu la victoire de Madrid 6-1 contre Galatasaray, du Bayern 3-0 contre le CSKA Moscou et du Benfica 2-0 contre Anderlecht.

Paris s'est imposé mais Ibra a loupé un penalty. AFP

Le Paris SG a réussi son entrée en Ligue des Champions en allant écraser l'Olympiakos 4-1 mardi à Athènes, où les joueurs de Laurent Blanc ont néanmoins été en difficulté avant de faire parler leur supériorité en deuxième période, avec trois buts marqués de la tête sur corner. L'entraîneur parisien voulait «rester sur la lancée» du match gagné avec la manière à Bordeaux (2-0), mais l'Olympiakos ne l'entendait pas de cette oreille et la victoire du PSG a été moins simple et plus longue à décrocher qu'à Chaban-Delmas.

Poussés par le vacarme infernal de supporteurs qui, d'un tifo, promettaient le «KO» au PSG, les Grecs étaient en effet entré remarquablement dans la partie grâce avant tout au Slovaque Weiss, qui touchait la barre (1) puis le poteau droit de Sirigu (12). Pas totalement KO, le PSG était alors quand même sévèrement secoué mais c'est dans ces moments-là aussi qu'avoir de grands joueurs peut servir. Positionné en N.10, Ibrahimovic recevait un ballon dans l'axe à 35 mètres du but de Roberto.

Doublé de Motta

Il levait la tête et servait royalement Maxwell qui décalait Cavani, dont le but faisait baisser d'un ton le stade Karaiskakis (19). Pas pour longtemps. A peine cinq minutes plus tard, l'intenable Weiss baptisait Marquinhos d'un petit pont en pleine surface, crochetait Thiago Silva et trompait Sirigu pour un but de classe, absolument mérité (25). Sur ce coup-là, le jeune Brésilien, titularisé à la place d'Alex blessé, a vraiment fait son âge (19 ans) et ses débuts avec le PSG, dont il se souviendra surtout pour son premier but, ont parfois été pénibles, notamment une première période où il a souvent été trop haut ou trop bas. La deuxième période a ensuite été infiniment moins tourmentée pour les Parisiens et l'on a retrouvé par moments les longues séances de possession de balle déjà vues à Bordeaux et dont Blanc souhaite faire la marque de fabrique de son PSG.

Epuisés par leurs efforts de la première période, les Grecs n'avaient plus les moyens de contester la supériorité technique adverse et ce sont eux qui se retrouvaient dans les cordes puis KO pour le compte avec un doublé de Thiago Motta: deux buts parfaitement identiques, de la tête sur des corners de Lavezzi (68, 73).

Marquinhos fermait la marque sur un nouveau corner, cette fois tiré par Motta (86), et Ménez faisait même son retour pour les trois dernières minutes. Tactiquement, ce match au Pirée a tout de même remis en lumière la question du positionnement de Cavani dans le 4-3-3 instauré par Blanc. L'ancien Napolitain est un formidable buteur et il est indispensable au 11 Parisien. Mais il est un joueur d'axe et ce 4-3-3 boite toujours un peu du côté où l'Uruguayen n'est pas.

Plus anecdotique, Ibrahimovic a vu le penalty qu'il avait lui-même obtenu être repoussé par Roberto (82). Manifestement frustré, il a fini la partie en roue libre. Il aura peut-être encore plus envie de marquer dimanche au Parc face à Monaco pour le choc attendu de la Ligue 1. Les joueurs de Laurent Blanc occupent la 1re place dans le groupe C car dans le même temps les Portugais du Benfica Lisbonne ont battu à domicile les Belges d'Anderlecht sur le score de 2 à 0.

Le Bayern en champion

Le Bayern Munich a fait une entrée digne d'un champion en titre en dominant le CSKA Moscou (3-0) pour offrir à Pep Guardiola sa première victoire sous les couleurs bavaroises en Ligue des champions, mardi à l'Allianz Arena, lors de la première journée du groupe D. Le jeune latéral autrichien David Alaba a été l'homme du match, ouvrant la marque dès la 4e minute et offrant d'une louche judicieuse le 3e but à Arjen Robben (68). L'affiche semblait déséquilibrée entre un quintuple champion allemand qui disputait son 276e match de C1 et un club moscovite qui apparaissait pour la 55e fois sur la grande scène européenne. Et la partie le fut, l'ogre bavarois ne laissant que des miettes au champion de Russie.

Guardiola n'avait effectué qu'un changement par rapport au onze vainqueur de Hanovre (2-0) avec le retour de Dante en charnière centrale aux côtés de Boateng, mais reconduit Philipp Lahm en milieu récupérateur avec Bastian Schweinsteiger toujours sur le banc. Etait-ce une réaction au coup de gueule de Matthias Sammer, qui avait reproché un football «léthargique» après le match contre Hanovre, mais les Bavarois ont mordu d'entrée dans le ballon, acculant le champion de Russie autour de sa surface de réparation. Mais face à une défense moscovite expérimentée, les tenants du titre ont pris l'ascendant sur deux coups francs: le premier à la 4e minute sur une frappe enroulée de David Alaba, le deuxième sur une balle déposée par Arjen Robben sur la tête de Mario Mandzukic peu avant la pause (41). L'addition aurait pu être plus lourde sans un manque de réalisme, de communication et de réussite des Ribéry, Robben et Mandzukic alors que Neuer passait une première partie de soirée tranquille avec un seul tir cadré de Vitinho (34e).

Si les Russes, avec Musa et Honda notamment, montraient quelques velléités offensives, leur gardien Akinfeev devait céder une nouvelle fois. Buteur, Alaba se transformait en passeur décisif: récupérant un centre de Franck Ribéry, le latéral osait une balle en cloche au-dessus de la défense moscovite dont profitait Robben pour tripler la mise (68). Les trois points assurés, Guardiola pouvait faire tourner dans les 20 dernières minutes: Schweinsteiger remplaçait Kroos, sa première apparition depuis une blessure à une cheville fin août contre Fribourg (1-1), Claudio Pizarro reposait Mandzukic et Xherdan Shaqiri faisait souffler Robben. Histoire de garder de l'énergie en vue du déplacement à Schalke samedi en championnat avant de retrouver Hanovre quatre jours plus tard en Coupe d'Allemagne.

La Juventus bute sur le FC Copenhague

La Juventus Turin a manqué son entrée en Ligue des champions en étant tenu en échec au FC Copenhague (1-1) et son gardien dans un très grand soir, mardi, lors de la 1re journée du groupe B. Au pays des champions d'Europe de handball, Johan Willand a presque tout arrêté et obtenu un joli point pour le FCK, un résultat en revanche bien léger pour la Juve qui ne parle que de retrouver son standing de grand d'Europe. Menée rapidement sur un but de Nicolaj Jorgensen (14), le costaud avant-centre danois exploitant un ballon que la défense n'a pas su renvoyer sur un coup franc, la Juve a vite reprise le dessus dans le jeu, mais a buté sur le gardien suédois.

Seul Fabio Quagliarella, déjà premier buteur «bianconero» la saison dernière en C1, un doublé à Chelsea (2-2), a enfilé un ballon entre les tentacules de Willand, sur un centre de Federico Peluso (54). Ce but récompensait au moins les choix d'Antonio Conte. L'entraîneur avait organisé du roulement dans son effectif, et promu trois non-titulaires, un par ligne, Angelo Ogbonna en défense pour reposer Andrea Barzagli, Peluso en arrière-milieu droit du 3-5-2 pour économiser le souffle de Kwadwo Asamoah, et Quagliarella devant pour ménager le genou de Mirko Vucinic. Menée la Juve est partie à l'assaut, mais Willand a sorti deux arrêts incroyables coup sur coup sur une tête de Giorgio Chiellini (20) et une reprise de Paul Pogba à bout portant (21).

A la reprise, le siège n'a rapporté qu'un but, le gardien suédois a gagné des tête-à-tête avec Tevez lancé (52) puis Arturo Vidal (76), a encore sorti une frappe de «l'Apache» (77) et dans la même minute a vu une tête de Pogba passer juste à côté. Quagliarella lui a heurté la transversale d'une tête décroisée (64). Copenhague n'a plus mis un orteil dans le camp turinois, le gardien a tout fait, exactement comme Jesper Hansen du Nordsjaelland l'an dernier pour le même score. Cela n'avait pas empêché la Juve de sortir des poules.

