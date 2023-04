Futsal au Luxembourg: Festival de Differdange qui conserve la Coupe

Si en début de rencontre, le gardien de Niederkorn, Emanuel Marinho, s’est évertué à repousser l’échéance, on a vite compris que la tâche s'annoncerait compliquée pour le Progrès. Campé dans le camp de son adversaire, Differdange a attendu onze minutes pour ouvrir le score sur une frappe puissante et précise du Paraguayen Julio Galeano (1-0, 11e), avant de doubler la mise sur un ballon piqué par le Portugais Ruben Lemos (2-0, 13e). Devant, les hommes de Bruno Amaral n’ont pas levé le pied mais les montants ont préservé un peu de suspense, notamment sur deux frappes de Frederico Torres (16e, 18e).

Après s’être procuré une seule occasion franche en première mi-temps, Niederkorn a attaqué le second acte avec plus d’ambition mais Fabio Pereira a frappé à côté (22e). À force de pousser, Ruben Lemos a fini par inscrire le troisième but differdangeois (3-0, 28e). En fin de rencontre, Carlos Soares s’est chargé de donner plus de relief à ce succès en inscrivant un triplé en trois minutes (6-0, 36e, 37e, 38e).