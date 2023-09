Festival du meuble: Plum'Art te gâte! Tente de gagner ton nouveau lit et un matelas

À l'occasion du Festival du meuble, L'essentiel et Plum'Art te donnent la chance de remporter une boxspring «Eusebia» et son matelas «Manon» aux dimensions 160x200 cm. Le tout d'une valeur de 3 198 euros!

Le lit coffre est composé d’un sommier à ressorts ensachés posé sur une structure en bois et recouvert de rembourrage. Son noyau en ressorts ensachés permet une circulation optimale de l’air et garantit un soutien idéal pour le corps. Ce type de lit est généralement plus haut que la plupart des modèles. Cette particularité lui confère une élégance singulière mais facilite également le couchage.