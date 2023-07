Évènement à Luxembourg: Savoureux festin de blues et jazz

Les mélomanes sont à nouveau attendus par milliers samedi, dès 18 h, dans les cafés, clubs et l’espace public, des quartiers pittoresques de Clausen, du Grund et du Pfaffenthal, dans la capitale. Une quarantaine de musiciens et groupes aux sonorités très diverses animeront cette édition 2023 du Blues’n’Jazz Rallye. Petite sélection.

Un air de blufunk

Le grand nom du Blues’n’Jazz Rallye sera sans conteste le Nigérian Keziah Jones. Inventeur du blufunk, savant mélange de blues et de funk, il viendra ravir les spectateurs de ses solos de guitare. L’auteur du tube «Rhythm is love» se produira, à 21 h 45, au Parc Odendahl.

De Kobe au Hip-Hop

La reine de la Guitare

Reine du slide guitar, Erja Lyytinen a été saluée internationalement pour sa maîtrise des cordes. La ravageuse Finlandaise viendra poser son chant lumineux et puissant et ses notes de blues à 18 h 45 au Théiwesbuer.

Afrobeats galactiques

The Comet is Coming, ce sont quatre Londoniens férus d’une esthétique inspirée de la science-fiction et des films de série B qui accompagnent une musique psychédélique mêlant jazz, afrobeat and electronica. Cette expérience d’un autre monde est à vivre à 23 h 15 place Auguste-Engel.