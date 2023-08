Mauvaise nouvelle pour les fans de metal attendus au Wacken Open Air

C'est désormais officiel: les fans de metal ne peuvent plus se rendre en voiture au célèbre festival Wacken Open Air, en Allemagne, l'un des plus grands festivals de heavy metal du monde, très prisé des Luxembourgeois aussi. Les organisateurs ont pris cette décision historique parce que les conditions météorologiques ont fragilisé les terrains et les accès, et les conditions de sécurité ne sont plus garanties.