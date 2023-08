Fête au Luxembourg: A la Fouer, les prix font parfois grincer des dents

«Le plat que j’ai pris est bon. À 7,50 euros, c’est un peu cher, mais ça va encore, je trouve», explique Sabrina, 27 ans, croisée jeudi midi à la Schueberfouer, un plat de pâtes dans une main. Celle qui vient sur l’événement pour retrouver quelques amis estime qu’il est «normal que les prix soient un peu plus élevés qu’ailleurs», tout en s’étonnant de certains tarifs pratiqués: «une crêpe à plus de 15 euros, c’est abusé, je n’en prendrais pas!».

Dans les allées, certains travailleurs étaient venus avec des collègues pour le premier midi de l’événement. Alan, trentenaire, s’est limité à «un sandwich parmi les moins chers» et n’a «pas pris de boissons», à cause des prix. «Si je viens presque tous les jours pendant trois semaines, cela va commencer à se voir sur le budget», grince-t-il.

«Rien d'excessif»

Plus loin, Martial a commandé «une côtelette à 7,50 euros et une barquette de frites à 4 euros». Travaillant juste à côté, il aura l’occasion de revenir cette année. «Mais j’ai remarqué une augmentation des prix depuis l’an dernier, et depuis le Covid. Avant, je revenais souvent le week-end en famille. Je ne pense pas le faire à présent, ce sera trop cher».