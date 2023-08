Dur dur d'avancer dans les allées d'une Schueberfouer déjà bondée

Si la polémique sur les prix à la Schueberfouer fait toujours beaucoup parler, les tarifs n'ont pas l'air d'avoir freiné les foules lors du premier week-end de la 681 e édition. Du haut de la grande roue, l'impression était massive, samedi et dimanche, et il était bien compliqué de mettre un pied devant l'autre dans les allées bondées.

Pas simple non plus de freiner les ardeurs des petits devant les stands de sucreries et les montagnes de peluches. Entre ceux venus prolonger les vacances en famille, enterrer leur summer body à grand coup de friture, retrouver les amis, exhiber leur bronzage estival ou tenter d'oublier un peu, la tête en bas dans un manège, qu'il faudra bientôt reprendre le boulot, il y avait des dizaines de bonnes raisons d'être là. Et des milliers de visiteurs.