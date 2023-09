Fête médiévale à Dudelange: Pour l'amour du Moyen-Âge

Gentilshommes et gentes dames ont déferlé par milliers, ce week-end, sous un soleil de plomb, à la Fête médiévale de Dudelange . Habituée de l'événement, Lio, 14 ans, a pu «enfin enfiler son costume du Moyen-Âge» pour cette 20 e édition. «C'est une passion chez moi», dit celle qui apprécie en particulier la musique aux notes celtiques et qui a goûté, samedi soir, au spectacle de feu inédit proposé par la troupe Zoolians.

Toute la famille y trouve son bonheur

Entre boutiques d'artisanat, stands de nourriture, de jeux d'habileté, de force ou de précision, campement de chevaliers, tournoi équestre et scène musicale médiévale, Christophe et Sonia, de Maizières-les-Metz, déambulaient avec Camille (7 ans) et Lina (4 ans). «C'est la première fois que nous venons. C'est une chouette sortie pour les enfants. J'ai trouvé mon bonheur dans une boutique de bijoux», disait Sonia. Le visage maquillé, Camille et Lina ont «adoré sauter sur les bottes de paille».