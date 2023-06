Fête nationale: «Ici à Mamer, c'est plus tranquille qu'à Luxembourg»

Les verres frappés du logo de la ville ne demandent plus qu'à être remplis. Et un parfum de grillwurst commence à s'emparer du lieu.

Sous le grand chapiteau installé sur la place de l'Indépendance à Mamer, près du château, les serveurs se préparent à une longue soirée. Les verres frappés du logo de la ville ne demandent plus qu'à être remplis. Et un parfum de grillwurst commence à s'emparer du lieu.

«C'est l'occasion de fêter le Grand-Duc»

Marc, de Keispelt, est venu tôt avec sa petite famille. «Mon fils va encore nous rejoindre et on fêtera ça avec toute la famille. C'est l'occasion de fêter le Grand-Duc. Des amis vont venir aussi», poursuit-il. Comme beaucoup il vient chercher à Mamer une ambiance plus calme que dans la capitale. «C'est plus petit. Il y a moins de gens et pas de problèmes pour se garer! On aura pas le feu d'artifice mais la musique live c'est toujours bien», sourit Marc avant de rejoindre les siens.