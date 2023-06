Evénement à Esch-sur-Alzette: «Nous sommes polonais, vivre la fête nationale ici c’est magique»

Agnieszka et les siens sont installés à Esch depuis deux ans et c’était ce jeudi la deuxième fois qu’ils assistaient au défilé ici pour la fête nationale.

C’est un incontournable de la fête nationale, la visite du couple grand-ducal héritier à Esch-sur-Alzette. Un temps fort qui accompagne chaque année le lancement de l’événement. Au point de ne plus surprendre grand monde? Détrompez-vous. Ce jeudi, ils étaient encore très nombreux à suivre le rendez-vous et notamment le défilé des associations de la ville.

Derrière les barrières, Agnieszka, 37 ans, venue avec sa fille Pola, 3 ans. Dans la poussette, cette dernière agite un drapeau luxembourgeois et ce n’est pas un détail pour cette famille arrivée de Pologne il y a dix ans tout juste. «Elle a été très préparée à la crèche, ils ont fait des dessins, des tee-shirts…», raconte la maman. Agnieszka et les siens sont installés à Esch depuis deux ans et c’était ce jeudi la deuxième fois qu’ils assistaient au défilé ici pour la fête nationale.