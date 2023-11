Fêtes de fin d'année: Où écrire à saint Nicolas et au père Noël?

LUXEMBOURG - Ça y est, le secrétariat de saint Nicolas et du père Noël est ouvert et prêt à recevoir les lettres des enfants.

Saint Nicolas et ses Boxemännchen font le bonheur des petits et des grands. Vincent Lescaut/L'essentiel

Dans trois semaines, il débarquera au Luxembourg, en Belgique et en Lorraine: saint Nicolas fera le bonheur des petits et des grands le 6 décembre. Friandises et cadeaux sont une nouvelle fois très attendus par nos chers bambins qui peuvent d'ores et déjà lui écrire. Le secrétariat de saint Nicolas et du père Noël est en effet ouvert depuis quelques jours chez POST Luxembourg. Tous les enfants sages peuvent donc envoyer leur lettre à l'adresse suivante:

L'enfant ne doit pas oublier de mentionner son adresse pour recevoir en retour une jolie réponse et une petite surprise. Comme chaque année, POST Luxembourg a également créé un timbre pour l'occasion (voir ci-dessous). L'année dernière, 1 896 lettres lui avaient été envoyées.

À noter que le célébrissime secrétariat de La Poste (installé à Libourne dans le sud-ouest de la France) ouvre ses portes ce mardi. Les enfants ont jusqu'au 20 décembre pour écrire au père Noël. «Cette année, le père Noël a été exceptionnellement assisté par l'auteur à succès Michel Bussi dans l'écriture de ses réponses», se réjouit le groupe La Poste mardi dans un communiqué.

AFP

Les enfants peuvent écrire au père Noël de deux façons, en optant pour une lettre traditionnelle ou pour la voie électronique, a rappelé La Poste, qui a ouvert ce secrétariat pour la première fois en 1962. Sur l'enveloppe de leur lettre, les enfants pourront simplement écrire «Père Noël», sans oublier d'inscrire leur adresse au verso afin de pouvoir recevoir une réponse. La lettre au père Noël n'a pas besoin de timbre. À noter que pour les courriers venant de l'étranger, mieux vaut toutefois l'envoyer à Père Noël, 33500 Libourne, France, pour être sûr qu'il arrive à destination.

AFP

Les enfants pourront aussi choisir la version électronique sur le site pere-noel.laposte.fr en choisissant «Écrire au Père Noël». Le père Noël et sa soixantaine de lutins s'engagent à répondre gratuitement, en français ou en anglais, à tous les enfants et aux classes. Cette année, La Poste invite les enfants «à envoyer des dessins et des messages pour les enfants hospitalisés afin de leur apporter joie et réconfort», qui seront transmis par l’intermédiaire de la Fondation des Hôpitaux.

Un million de lettres

Le groupe reçoit chaque année plus d'un million de lettres destinées au père Noël, a précisé à l'AFP le responsable du «secrétariat du père Noël», David Resse.

Lancé en 1962, ce service gratuit des PTT à l'époque avait reçu 5 000 lettres d'enfants, qui avaient en retour trouvé dans leur boîte une réponse-type rédigée par la célèbre pédiatre et psychanalyste Françoise Dolto, sœur de celui qui était alors ministre des Postes et des Télécommunications, Jacques Marette. Le ministre avait pris cette initiative après avoir appris que deux postières, Odette Ménager à Nueil-sur-Layon (Maine-et-Loire) et Magdeleine Homo à Veules-les-Roses (Seine-Maritime), répondaient elles-mêmes aux lettres envoyées au père Noël, a raconté La Poste.