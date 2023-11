Fêtes trop bruyantes et bagarres, la police intervient 50 fois

La nuit de tous les dangers. Si aucune véritable attaque de zombies n'a été enregistrée pour Halloween, officiellement du moins, les forces de l'ordre ont tout de même connu une nuit très agitée, avec une bonne cinquantaine d'interventions pour du tapage nocturne, bagarres et autres troubles.

La police rapporte ainsi de nombreux troubles de la tranquillité pendant la nuit de mardi à mercredi, la plupart du temps lors de fêtes privées trop bruyantes. Dans la plupart des cas, les organisateurs se sont montrés compréhensifs et ont baissé la musique et le volume sonore. Parfois, en arrivant, les agents n'ont même entendu aucun bruit, relate la police mercredi midi.

Il insulte tout le monde sur le parking

Mais vers 2h15 du matin, une bagarre a éclaté entre deux personnes alcoolisées dans un établissement de l'avenue de la Liberté, à Differdange. Une patrouille a pu séparer les deux hommes qui se disputaient. Deux voitures ont été endommagées dans la rixe. L'un des protagonistes a refusé d'obtempérer aux injonctions des agents, qui lui demandaient de changer de comportement et de quitter les lieux. Il a finalement été placé en cellule de dégrisement et une enquête complémentaire a été ouverte.

Une autre bagarre a été signalée, vers 2h, impliquant plusieurs personnes aux Rives de Clausen, dans le parking souterrain. En arrivant, les policiers n'ont rien trouvé de tel. Ils ont toutefois remarqué un véhicule dont le conducteur criait et insultait tout le monde. Comme il a refusé d'arrêter et de descendre du véhicule comme le lui demandaient les agents, il a été immobilisé, non sans résistance. Sa passagère a alors tenté d'agresser les fonctionnaires, mais a aussi pu être arrêtée. Les deux individus ont été placés en garde à vue.