«La fête des voisins, c’est un grand apéritif»

Une ville un peu impersonnelle

Grâce à des bancs et des tables fournis par la ville de Luxembourg, chaque habitant du quartier aura la possibilité d’apporter ses propres spécialités. «Petits et grands, tout le monde apporte ce qu’il veut», poursuit Alexandre. «Ce sera comme un grand apéritif! Et on va partager ce bon moment tous ensemble! Je suis Luxembourgeois et ça fait sept ans que je vis dans ce quartier où l’on côtoie énormément de nationalités. On a besoin de mieux se connaître, car on n’a pas toujours l’opportunité de se rencontrer».