Fêtez Halloween!

Si tu as de l'imagination et une furieuse envie de faire peur à tes voisins, lessentiel.lu t'invite à la grande soirée d'Halloween à LuxExpo vendredi. Une photo la plus effrayante possible et le tour est joué!

Envie de chair de poule et de bol de sang? Te voilà paré pour la fête la plus effrayante de l'année. Fais nous partager l'ambiance à quelques jours de la fête en envoyant tes photos en déguisement à web@lessentiel.lu .

Les trois internautes les plus «monstrueux» remporteront deux invitations pour la grande soirée d'Halloween à LuxExpo vendredi avec Providers, DJ Raymond, Toxic, Not Without et EastCost Devils.