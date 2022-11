En concert à la Rockhal : Feu! Chatterton est de retour avec son 3e album «Palais d'argile»

Concert

Après une tournée d'une centaine de dates avec, en point d'orgue, un Zénith de Paris à guichets fermés et une nomination aux Victoires de la musique en 2019, Feu! Chatterton est de retour avec son 3e album «Palais d'argile», grandiose fresque cyberpunk pour les temps confinés.

Sur «Palais d’argile», troisième acte du cadavre exquis, ils portent un regard critique, parfois désabusé mais toujours avec humour, sur ce monde connecté qui nous entoure. Ils nous embarquent dans une odyssée moderne où les navigateurs ne sont plus ceux qu’ils devraient être: «Mange un cookie, les navigateurs sont à la fenêtre ! Fais-leur coucou…».

Ce nouveau disque naît, dans un premier temps, d’un impératif de création: alors qu’il conclut sa deuxième tournée dans un Zénith de Paris plein à craquer, le groupe est invité à créer un spectacle original au Théâtre des Bouffes du Nord (Paris Xe) au printemps 2020. «C’était un privilège d’être invités dans ce théâtre, explique Arthur, c’est un lieu unique, prestigieux, hors du temps. D’ailleurs il est rare d’y voir programmer des concerts. On a donc commencé à composer de nouvelles chansons dans la perspective de ce spectacle inédit. On l’avait vraiment pensé comme une pièce de théâtre : il y avait un découpage en actes, une mise en scène, des comédiens…».

D’autant qu’au même moment, le groupe commence à travailler pour le film de Noémie Lvovsky, La Grande Magie, comédie musicale (à venir) dont il signe toutes les chansons. Cette manière nouvelle de composer, pour des acteurs et des actrices, a tout de suite fait écho à leur ambition théâtrale. Hélas, le 16 mars 2020, quinze jours avant la première, le gouvernement annonce le confinement national. Le spectacle est évidemment annulé, mais les chansons, elles, restent. Elles constituent aujourd’hui les fondations du «Palais d’Argile». Ce «Palais d’argile» porte bien joliment son nom: c’est un récit labyrinthique, mouvant comme les sables, dans lequel on ne cesse de s’empêtrer, de mourir et de renaître à soi. S’il ouvre des portes ce n’est que pour mieux nous recracher dans le creux de sa houle, nous perdre dans ses dédales fantasmagoriques.