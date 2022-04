Au nord-ouest de Luxembourg : Feu vert du gouvernement pour la fusion de Grosbous et de Wahl

GROSBOUS/WAHL – L'élaboration d'un projet de loi sera soumis au vote des députés. La nouvelle commune dénommée «Groussbus-Wal» doit voir le jour le 1er septembre 2023.

Le gouvernement a approuvé ce vendredi la mise en procédure de l’avant-projet de loi portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl. La nouvelle commune dénommée «Groussbus-Wal» qui verra le jour le 1er septembre 2023, sous réserve du vote du projet de loi par la Chambre des députés, aura son siège à Grosbous et portera le nombre des communes luxembourgeoises à 101, note le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

La nouvelle commune comptera approximativement 2 200 habitants. Suivant l’accord de fusion et par dérogation temporaire à la loi communale, le nombre de conseillers communaux sera porté à douze au lieu de neuf et le collège des bourgmestre et échevins sera composé d’un bourgmestre et de trois échevins, donc de quatre membres au lieu de trois. «Ainsi, chaque commune fusionnée aura droit à deux membres au sein du collège des bourgmestre et échevins», souligne le ministère.