Dès 2024 : Feu vert pour une écotaxe poids lourds en Alsace

STRASBOURG - L'Alsace va pouvoir instaurer une écotaxe pour les poids lourds à partir de 2024. Le Parlement français a définitivement adopté le projet de loi.

La mise en œuvre de cette contribution locale «préfigurera bien les travaux pour les autres collectivités volontaires qui feront l'objet d'un processus ad hoc», a affirmé la secrétaire d'État chargée de la Biodiversité, Bérangère Abba, rappelant que la loi Climat «permettra d'exporter sa mise en place dans d'autres régions». Créée en 2019, la Collectivité européenne d’Alsace (CeA) est formée des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Elle dispose de nouvelles compétences qui tiennent compte de la spécificité frontalière de l'Alsace.

Fiasco de l'écotaxe nationale

Les ordonnances organisent le transfert à la CeA et à l'Eurométropole de Strasbourg de la propriété des routes et autoroutes non concédées de leur territoire. Après le fiasco d'une écotaxe nationale sous le quinquennat Hollande, elles vont surtout permettre la mise en place en Alsace d'une écotaxe locale sur le transport routier de marchandises, dans l'espoir de juguler le trafic de camions qui sature les axes du sillon rhénan.