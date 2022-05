Circulation au Luxembourg : Feux grillés et GSM au guidon: 47 cyclistes ont été verbalisés

LUXEMBOURG - Les deux-roues sont également soumis au code de la route: la police y veille et sanctionne les manquements.

Ils sont de plus en plus à enfourcher leur fidèle destrier pour aller travailler, faire du shopping ou juste se promener: les cyclistes sont aujourd'hui nombreux sur les différentes routes du pays et pour qu'ils s'intègrent correctement dans le flux de circulation, ils sont contraints de respecter le code de la route, a rappelé le ministre Déi Gréng de la Sécurité intérieure, Henri Kox, dans une réponse parlementaire au député pirate, Sven Clement.