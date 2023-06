Climat: Feux «sans précédent» dans l’est du Canada, des milliers d’évacués

«Nous traversons une crise dans la province et nous voulons, nous avons besoin et nous accepterons tout le soutien que nous pourrons obtenir», a déclaré Tim Houston, Premier ministre de la province située sur la côte atlantique, lors d’une conférence de presse. «Ces incendies sont sans précédent», a-t-il ajouté.

À Ottawa, le Premier ministre Justin Trudeau a qualifié la situation de «déchirante» et a promis un soutien sans faille, soulignant que l’aide était en route. Ces incendies surviennent après que de nombreux feux de forêt ont dévasté en mai la province d’Alberta, dans l’ouest du Canada, ravageant des centaines de milliers d’hectares.

«Les gens sont fatigués, frustrés et effrayés», a déclaré Mike Savage, le maire de la capitale provinciale, Halifax. Plus de 16 000 habitants du nord-ouest de la ville ont déjà été évacués. Mercredi, 14 feux de forêt étaient actifs en Nouvelle-Écosse, dont trois considérés comme hors de contrôle. Quelque 200 maisons et bâtiments ont été détruits, mais aucun blessé n’a été signalé.