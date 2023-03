Den Atelier: Fever Ray en tournée pour présenter son nouvel album «Radical Romantics»

Concert

Dans le monde des romantiques radicaux, le premier nouvel album de Fever Ray depuis Plunge en 2017, Dreijer présente le mythe de l'amour. Radical Romantics, entre les mains de Fever Ray, l'argile brute et familière est tordue en des formes infiniment belles et terribles qui équilibrent la force avec la vulnérabilité, l'anxiété avec la sécurité. Fever Ray a commencé sur Radical Romantics à l'automne 2019, travaillant dans les studios de Stockholm construits avec son frère et collègue membre de The Knife Olof Dreijer. À la mi-2020, Olof a rejoint Dreijer pour travailler sur l'album, coproduisant et coécrivant quatre chansons.