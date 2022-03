Groupe automobile : Fiat-Chrysler a présenté le projet de fusion

Le projet d'unir Fiat-Chrysler avec Renault a été présenté lundi, par le groupe italo-américain. Le conseil d'administration de Renault doit se réunir lundi.

Le constructeur automobile italo-américain Fiat Chrysler (FCA) a présenté lundi son projet de fusion avec son homologue français Renault, pour donner naissance au troisième groupe mondial du secteur. Selon la proposition faite par FCA à Renault, le nouveau groupe serait détenu à 50% par les actionnaires du constructeur italo-américain et à 50% par ceux de Renault. Il serait coté à Paris, New York et Milan, a expliqué Fiat Chrysler.