Fiscalité au Luxembourg : Fiches d'impôt: 1 880 entreprises à l'amende

LUXEMBOURG - Les premières astreintes concernant la nouvelle législation sur les fiches de retenue d’impôt sont tombées.

Les salariés apprécient: depuis le 1er janvier 2022, ils n'ont plus à se soucier de transmettre leur traditionnelle fiche de retenue d'impôt à leur employeur. C'est ce dernier qui est désormais obligé de vérifier chaque mois les fiches de retenue sur MyGuichet pour fixer la retenue d’impôt et le crédit d’impôt de ses salariés.

Si l'employeur ne se soumet pas à cette vérification, il est contraint de payer des astreintes, indique la ministre DP des Finances, Yuriko Backes, dans sa réponse au député pirate Sven Clement. «Les premières sont tombées le 2 mai et elles concernent 1 880 entreprises». Essentiellement des petites entreprises, de moins de 50 salariés. Seules 8 entreprises de plus de 50 salariés (dont 2 de plus de 250) ont reçu des astreintes, «toujours précédées d'un rappel et d'une sommation», a tenu à rappeler la ministre.