Fiction Plane: l'ombre de Police plane

TERVILLE - On a beau vouloir éviter la comparaison quelque peu facile avec The Police, cela demeure difficile.

Il faut quand même souligner que si Fiction Plane rappelle fortement le groupe phare des années 80 (plus par son aura que par le style musical), jamais les trois musiciens ne sacrifient leur propre identité. Ils n'ont d'ailleurs adopté ni le look ni la fièvre reggae de leurs aînés.

L'expérimentation chez eux se fait au niveau des cassures dans le rythme et dans des compositions à la limite du prog-rock. Témoignant d'une énergie sur scène débordante, les Londoniens ont suscité hurlements et enthousiasme auprès du public du 112, en entamant certains titres comme «Left side of the brain» ou encore le tristement drôlissime «Drink».