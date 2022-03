Fidel Castro a l'air en forme

L'ancien président cubain, qui fête ce jeudi ses 83 ans, apparaît en bonne forme sur des photos datant d'environ deux semaines et publiées sur le site internet de l'organisation américaine Pasteurs pour la paix.

Sur deux clichés non datés mais qui sont les plus récents publiés sur Fidel Castro, ce dernier porte une casquette bleue et un survêtement de sport blanc et se tient debout aux côtés du révérend Walker ou de membres de l'organisation. La vingtième caravane de Pasteurs pour la paix a apporté 115 tonnes d'aide humanitaire à Cuba au cours de son passage sur l'île fin juillet-début août, selon ce communiqué.

Une exposition de 83 images de Fidel Castro, dont une photo prise par son fils Alex il y a un mois et demi, s'est ouverte mercredi à La Havane pour marquer l'anniversaire du père de la Révolution cubaine de 1959. Malgré sa retraite, Fidel Castro reste présent et influent à Cuba et auprès des "anti-impérialistes américains" en recevant des chefs d'État amis et par le biais de ses réflexions sur l'actualité publiées dans la presse locale et sur internet.