Fidel Castro explique sa place en retrait

Le Père de la Révolution cubaine, 82 ans, a annoncé jeudi avoir «réduit» ses éditoriaux dans la presse pour ne pas «interférer» dans les décisions du gouvernement de son frère Raul.

"J'ai diminué les Réflexions comme je me l'étais proposé pour la présente année, afin de ne pas interférer ou de gêner les compagnons du Parti et de l'État dans les décisions qu'ils doivent prendre" face à la crise financière mondiale, a écrit l'ancien président cubain dans un commentaire publié sur le site internet officiel cubadebate.cu.

"Je me sens bien, mais j'insiste: aucun d'eux ne doit se sentir impliqué par mes éventuelles Réflexions, ma grave maladie ou ma mort", a-t-il ajouté, laissant entendre que ses commentaires, plus d'une centaine en moins d'un an, auraient pu indisposer certains membres d'un Parti divisé entre pragmatiques et conservateurs.